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В МИД РФ выразили надежду на одобрение ВОЗ "Спутника V" в первой половине 2022 года

При этом там рассказали, что оказывают всю необходимую помощь РФПИ в продвижении препарата за рубежом.

7 декабря, 14:30

Фото © sputnikvaccine.com

МИД России надеется, что ВОЗ одобрит российскую вакцину от ковида "Спутник V" в первой половине 2022 года. Об этом рассказал глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Мы всё-таки надеемся, что на каком-то этапе вакцина будет переквалифицирована ВОЗ. Думаю, что в первой половине следующего года это произойдёт", — сообщил он в рамках круглого стола "Калининградская область в мировой восьмёрке лучших".

По словам Биричевского, сегодня МИД России оказывает активную помощь Российскому фонду прямых инвестиций по продвижению препарата на международных рынках.

Инспекция ВОЗ по признанию "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года

Инспекция ВОЗ по признанию "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года

Ранее президент России Владимир Путин призвал добиться свободного перемещения по миру для привитых "Спутником V".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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