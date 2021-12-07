В МИД РФ выразили надежду на одобрение ВОЗ "Спутника V" в первой половине 2022 года
При этом там рассказали, что оказывают всю необходимую помощь РФПИ в продвижении препарата за рубежом.
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МИД России надеется, что ВОЗ одобрит российскую вакцину от ковида "Спутник V" в первой половине 2022 года. Об этом рассказал глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Мы всё-таки надеемся, что на каком-то этапе вакцина будет переквалифицирована ВОЗ. Думаю, что в первой половине следующего года это произойдёт", — сообщил он в рамках круглого стола "Калининградская область в мировой восьмёрке лучших".
По словам Биричевского, сегодня МИД России оказывает активную помощь Российскому фонду прямых инвестиций по продвижению препарата на международных рынках.
Ранее президент России Владимир Путин призвал добиться свободного перемещения по миру для привитых "Спутником V".
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