В МИД РФ выразили надежду на одобрение ВОЗ "Спутника V" в первой половине 2022 года

МИД России надеется, что ВОЗ одобрит российскую вакцину от ковида "Спутник V" в первой половине 2022 года. Об этом рассказал глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Мы всё-таки надеемся, что на каком-то этапе вакцина будет переквалифицирована ВОЗ. Думаю, что в первой половине следующего года это произойдёт", — сообщил он в рамках круглого стола "Калининградская область в мировой восьмёрке лучших".