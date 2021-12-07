Путин заявил, что правительство выполнило ключевую задачу на 2021 год

Правительство России выполнило ключевую задачу в 2021 году — восстановить рынок труда. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам.

"Отмечу, что экономическая динамика в целом позитивная... Ключевая задача правительства на текущий год — восстановить рынок труда — выполнена", — отметил глава государства.

Он также обозначил и главную задачу на следующий год — обеспечить восстановление инфляции к целевому показателю в 4%. Для этого, по словам президента, необходимо сделать акцент на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке, в первую очередь это касается продовольствия.