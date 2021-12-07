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Эксперт Ракута рассказал, как уменьшить ежемесячный платёж по ипотеке

По его мнению, банки будут делать клиентам скидки, а застройщик — предлагать субсидированную ипотеку.

7 декабря, 14:28
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Ипотека в ближайшее время подорожает, соответственно, ежемесячный платёж за неё тоже увеличится. О том, как можно будет выйти из этой ситуации будущим ипотечникам, рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

"Изменению ключевой ставки способствуют политика Центробанка и изменение кредитно-денежной политики. То есть на данный период времени тенденция идёт на увеличение ключевой ставки. После планового повышения ключевой ставки банки в течение двух недель полностью пересматривают свои ипотечные продукты, ипотечные программы и меняют ставки для конечных потребителей", — рассказал он в беседе с телеканалом "360".

Он уточнил, что это приведёт к подорожанию ипотеки в целом и увеличению ежемесячного платежа, он будет для людей достаточно высоким. Единственный выход оптимизировать ежемесячный платёж — это увеличить срок ипотеки, считает Ракута. По его словам, если позволяет возраст, взять жилищный кредит можно на 30 лет. Эксперт также отметил, что банки будут делать клиентам скидки, а застройщик — предлагать субсидированную ипотеку.

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Ранее Мишустин потребовал сохранить доступность ипотеки для россиян. По словам главы кабмина, также крайне важно вовремя реагировать на различные факторы, в частности на изменение ставок по займам.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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