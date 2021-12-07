Главная ёлка Петербурга покинула лес и отправилась на Дворцовую площадь

Главную ёлку Петербурга украсят в ретро-стиле. Авторские игрушки для неё создавались ещё в прошлом году. Жители и гости города смогут увидеть на праздничном дереве традиционные для середины прошлого века серпантин, лампочки, флажки, разноцветные домики, шары и, конечно, Щелкунчика, пишет газета "Петербургский дневник".

Подходящая ель для городской площади нашлась возле деревни Котово Ленинградской области. На то, чтобы срубить дерево и закрепить его на транспорте, ушёл целый день, а прилегающие участки дороги были перекрыты для безопасности автомобилистов. При этом ель прошла строгий отбор и сравнение с другими "участницами".

"Наша ёлочка весит порядка 10 тонн, пышная и красивая, с ровным стволом", — рассказал главный лесоруб Алексей Николаев.

Он отметил, что им повезло с погодой. При сильном морозе ветки дерева легко бы ломались, а снегопады затруднили бы проезд техники. Поэтому дата вырубки ёлки выбиралась с учётом прогнозов синоптиков. Праздничное дерево уже на пути к месту установки. Вечерние пробки она переждёт на временной стоянке на Шафировском проспекте. На Дворцовую площадь дерево доставят уже ночью. Полностью ёлку украсят к 20 декабря.