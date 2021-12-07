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"Я в невменяемом состоянии": Тарасова восхитилась новым номером Медведевой и Милохина на "Ледниковом периоде"

В ходе выступления пара исполнила несколько непростых поддержек и сделала параллельный прыжок.

7 декабря, 14:15

Фото © Instagram/jmedvedevaj

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова восхитилась новым номером Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина в рамках проекта "Ледниковый период" на Первом канале.

"Какая прелесть! Я в восторге! Практически в невменяемом состоянии", — приводит слова Тарасовой Sport24.

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По данным издания, по ходу выступления пара исполнила несколько сложных поддержек, а также сумела сделать параллельный прыжок.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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