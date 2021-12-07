Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова восхитилась новым номером Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина в рамках проекта "Ледниковый период" на Первом канале.

"Какая прелесть! Я в восторге! Практически в невменяемом состоянии", — приводит слова Тарасовой Sport24.