Сразу пять футболистов "Челси" пропустят матч с "Зенитом" в Лиге чемпионов
Встреча состоится в Петербурге 8 декабря. Начало игры в 20:45 по московскому времени.
Полузащитник Н'Голо Канте. Фото © Nicolò Campo / LightRocket via Getty Images
Главный тренер "Челси" Томас Тухель в ходе пресс-конференции сообщил, что сразу пять футболистов лондонской команды не смогут помочь ей в ближайшем матче Лиги чемпионов против "Зенита".
"Чилуэлл, Канте, Чалоба, Жоржиньо и Ковачич не смогут сыграть в Петербурге. У Ковачича был положительный тест сегодня. Поэтому это для нас потеря", — заявил Тухель.
Он также заметил, что некоторые игры столкнулись с перенагрузкой, а потому состав команды будет ротироваться. При этом Тухель подчеркнул, что "Челси" будет играть против "Зенита" с полной силой.
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Напомним, матч шестого тура Лиги чемпионов "Зенит" – "Челси" пройдёт 8 декабря в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 20:45 по московскому времени.
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