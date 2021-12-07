Сразу пять футболистов "Челси" пропустят матч с "Зенитом" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Челси" Томас Тухель в ходе пресс-конференции сообщил, что сразу пять футболистов лондонской команды не смогут помочь ей в ближайшем матче Лиги чемпионов против "Зенита".

"Чилуэлл, Канте, Чалоба, Жоржиньо и Ковачич не смогут сыграть в Петербурге. У Ковачича был положительный тест сегодня. Поэтому это для нас потеря", — заявил Тухель.

Он также заметил, что некоторые игры столкнулись с перенагрузкой, а потому состав команды будет ротироваться. При этом Тухель подчеркнул, что "Челси" будет играть против "Зенита" с полной силой.