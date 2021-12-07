Чемпионат Европы по шорт-треку отменили из-за коронавируса
Турнир должен был состояться с 14 по 16 января 2022 года в немецком Дрездене.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Чемпионат Европы по шорт-треку отменён из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Планировалось, что соревнования пройдут с 14 по 16 января 2022 года в немецком Дрездене. В связи с коронавирусными ограничениями Немецкая ассоциация конькобежного спорта (DESG) приняла решение о невозможности организовать турнир.
После отказа Германии заинтересованность в проведении чемпионата Европы выразили Нидерланды. Первенство могли перенести в Дордрехт, но в итоге было принято окончательное решение об отмене турнира.
Ранее Лайф сообщал, что ISU из-за нового штамма коронавируса "омикрон" отменил финал серии Гран-при, который должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря.
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