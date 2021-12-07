Чемпионат Европы по шорт-треку отменили из-за коронавируса

Чемпионат Европы по шорт-треку отменён из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Планировалось, что соревнования пройдут с 14 по 16 января 2022 года в немецком Дрездене. В связи с коронавирусными ограничениями Немецкая ассоциация конькобежного спорта (DESG) приняла решение о невозможности организовать турнир.