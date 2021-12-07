Диетолог Гинзбург рассказал, кому опасно есть икру

Гипертоникам и тем, кто страдает болезнями желудочно-кишечного тракта, не следует злоупотреблять икрой. В противном случае произойдёт обострение заболеваний. О пользе и вреде деликатеса рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в беседе с Ura.ru.

Икра содержит омега-3, витамин Д, йод и белок. Все эти микроэлементы полезны для здоровья, объяснил эксперт. Однако из-за повышенного содержания соли этот продукт вряд ли можно отнести к диетическим. И для людей, чей организм реагирует на избыток соли, это может оказаться губительным.

"Вред, который перевешивает всё абсолютно, — это то, что икра солёная. Столовая ложка икры содержит половину рекомендованной ВОЗ нормы соли на день. В день рекомендовано порядка пяти граммов соли, не больше", — подчеркнул Гинзбург.

Диетолог посоветовал всем страдающим заболеваниями ЖКТ внимательно относиться к составу употребляемых продуктов. Ограничивать себя нужно не только по соли, но и по жирам, и по сахару.