Лайф публикует список погибших и пострадавших в результате стрельбы в московском МФЦ

Телеграм-канал SHOT публикует список погибших и пострадавших в результате стрельбы, которую 45-летний москвич открыл в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке столицы. По уточнённым данным, жертвами нападения стали сотрудник и охранник центра.

Напомним, в результате погибло два человека. Ещё трое пострадали, среди них 10-летний ребёнок. Сам напавший задержан. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".