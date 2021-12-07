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Лайф публикует список погибших и пострадавших в результате стрельбы в московском МФЦ

По уточнённым данным, жертвами трагедии стали два человека. Ещё трое получили ранения, среди них — ребёнок.

7 декабря, 13:31
<p>Место стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Фото © LIFE</p>

Место стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Фото © LIFE

Телеграм-канал SHOT публикует список погибших и пострадавших в результате стрельбы, которую 45-летний москвич открыл в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке столицы. По уточнённым данным, жертвами нападения стали сотрудник и охранник центра.

Погибшие:

  • Шемнев В., сотрудник МФЦ, 34 года;
  • Рузлев А., охранник.

Пострадавшие:

  • Кондратьев Е., 35 лет;
  • Таймазова З., 33 года;
  • София К., 10 лет.
Лайф узнал причину конфликта: Мужчина открыл стрельбу в московском МФЦ после просьбы надеть маску

Лайф узнал причину конфликта: Мужчина открыл стрельбу в московском МФЦ после просьбы надеть маску

Напомним, в результате погибло два человека. Ещё трое пострадали, среди них 10-летний ребёнок. Сам напавший задержан. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Опубликовано первое видео с места стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы

Опубликовано первое видео с места стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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