В РФС заявили, что отключение камер на матче ЦСКА — "Зенит" не связано с хакерами

Отключение камер на стадионе "ВЭБ-арена" во время матча РПЛ ЦСКА — "Зенит" никак не связано с хакерской атакой, о чём сообщалось ранее. Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Игорь Каменской.

"Что касается хакерской атаки, есть два независимых заключения компаний, занимающихся IT-безопасностью, которые утверждают, что отключение камер в результате внешнего воздействия фактически невозможно. Основная версия — это либо технический сбой, либо злоумышленное отключение камер кем-то из сотрудников, имеющих доступ к ключам", — заявил Каменской.

Он также заметил, что сотрудники ЦСКА продолжают выяснять причины и обстоятельства отключения камер наблюдения на стадионе.

"Я не готов сейчас вам говорить о выводах, к которым пришёл комитет, потому что члены комитета запросили у сотрудников лиги и клуба некоторую дополнительную информацию, исходя из которой будет подготовлено заявление. Оно в том числе ляжет в основу решения, которое будет принимать КДК в четверг", — добавил Каменской.

Представитель РФС заметил, что заявление союза может появиться уже в ближайшие часы. Однако для этого организации необходимо получить все ответы на интересующие представителей РФС вопросы.