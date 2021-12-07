В РФС заявили, что отключение камер на матче ЦСКА — "Зенит" не связано с хакерами
Напомним, после встречи более 400 болельщиков-армейцев были задержаны за фаер-шоу, которое состоялось в конце второго тайма.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Отключение камер на стадионе "ВЭБ-арена" во время матча РПЛ ЦСКА — "Зенит" никак не связано с хакерской атакой, о чём сообщалось ранее. Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Игорь Каменской.
"Что касается хакерской атаки, есть два независимых заключения компаний, занимающихся IT-безопасностью, которые утверждают, что отключение камер в результате внешнего воздействия фактически невозможно. Основная версия — это либо технический сбой, либо злоумышленное отключение камер кем-то из сотрудников, имеющих доступ к ключам", — заявил Каменской.
Он также заметил, что сотрудники ЦСКА продолжают выяснять причины и обстоятельства отключения камер наблюдения на стадионе.
"Я не готов сейчас вам говорить о выводах, к которым пришёл комитет, потому что члены комитета запросили у сотрудников лиги и клуба некоторую дополнительную информацию, исходя из которой будет подготовлено заявление. Оно в том числе ляжет в основу решения, которое будет принимать КДК в четверг", — добавил Каменской.
Представитель РФС заметил, что заявление союза может появиться уже в ближайшие часы. Однако для этого организации необходимо получить все ответы на интересующие представителей РФС вопросы.
Ранее Лайф сообщал, что после матча ЦСКА — "Зенит" полиция массово задержала фанатов московской команды, которые находились в секторе активной поддержки. Поводом для этого могло послужить использование пиротехники во время матча, что запрещено. В результате в отделения полиции было доставлено более 400 болельщиков, а также составлен 51 протокол об административном правонарушении.
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