Ракова: Все четверо пострадавших в результате стрельбы в МФЦ находятся в операционных
Среди раненых — сотрудник ГБУ "Жилищник", сотрудник центра и двое посетителей, в том числе девочка 10 лет.
Работа экстренных служб на месте стрельбы в МФЦ "Рязанский" в Москве. Видео © LIFE
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова уточнила, что в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке столицы пострадали четыре человека. Все они сейчас находятся в операционных.
"В результате двое сотрудников (администратор и охранник) скончались, ещё четыре человека пострадали, среди них сотрудник ГБУ "Жилищник", сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе девочка 10 лет... Их состояние оценивается как тяжёлое. Все четверо пострадавших находятся сейчас в операционных. Трое взрослых — в НИИ Склифосовского, ребёнок — в Морозовской больнице", — отметила Ракова.
Она также подчеркнула, что столичные офисы "Мои документы" оборудованы тревожными кнопками, сигнал с которых, в случае кризисных ситуаций, напрямую поступает в правоохранительные органы.
Напомним, мужчина открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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