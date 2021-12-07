Ракова: Все четверо пострадавших в результате стрельбы в МФЦ находятся в операционных

Работа экстренных служб на месте стрельбы в МФЦ "Рязанский" в Москве. Видео © LIFE

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова уточнила, что в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке столицы пострадали четыре человека. Все они сейчас находятся в операционных.

"В результате двое сотрудников (администратор и охранник) скончались, ещё четыре человека пострадали, среди них сотрудник ГБУ "Жилищник", сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе девочка 10 лет... Их состояние оценивается как тяжёлое. Все четверо пострадавших находятся сейчас в операционных. Трое взрослых — в НИИ Склифосовского, ребёнок — в Морозовской больнице", — отметила Ракова.