Сотрудница московского МФЦ столкнулась со стрелком и чудом выжила благодаря осечке

Сотрудница московского МФЦ, в который ворвался москвич и застрелил двух человек, рассказала, что она столкнулась с убийцей лицом к лицу, но ей чудом удалось выжить из-за неполадки с оружием.

"Я по работе спустилась в МВД, и тут начался шум, визг. Я вышла из кабинета, и он наставил на меня пистолет! Но у него, видимо, что-то заклинило и не сработало. Он по ноге побил, и выстрелило в пол. Я пошла на своё рабочее место и увидела, что лежит девочка на ресепшене и кричит: "Помогите, пожалуйста! Что с моими ногами?" — цитирует слова работницы телеграм-канал SHOT.

Она уточнила, что оружие было с глушителем, а сам напавший был один — в маске и коричнево-зелёном костюме. Другая сотрудница рассказала об обстановке во время обстрела центра.

"Я слышала хлопки очень сильные, потом зашёл мужчина на второй этаж, сказал: "Девчонки, бегите!" У нас включилась сирена, началась эвакуация. Начали кричать: "Вызовите скорую". Стрелял мужчина. Его поймали сотрудники УФМС и передали полицейским. Он изначально общался с администратором, где талоны выдают. Сейчас все эвакуированы", — сообщила она.