Чернышенко: Развитие ИТ-решений и цифровой экономики невозможно без глобального сотрудничества
Вице-премьер выступил на пленарной сессии Форума ООН по управлению Интернетом и рассказал, как пандемия изменила отношение человечества к технологиям и какие вызовы стоят перед нами теперь.
Дмитрий Чернышенко © Пресс-служба Правительства РФ
Несмотря на множество негативных последствий, пандемия коронавируса стала двигателем цифровой трансформации во всём мире, изменила отношение к технологиям и повлияла на развитие цифровой экономики. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на пленарной сессии Форума ООН по управлению Интернетом, посвящённой инвестициям в развитие цифровой среды и транснациональному цифровому сотрудничеству.
На открытии форума выступили также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Международного союза электросвязи Чжао Хоулинь и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Дальнейший рост и развитие ИТ-решений и цифровой экономики невозможны без сотрудничества в глобальном масштабе, без синергии решений и главное — развития международной правовой базы", — подчеркнул в своём выступлении Чернышенко.
Отдельное внимание он уделил внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в экономику. По мнению вице-премьера, нормативные барьеры, препятствующие этому процессу, должны быть устранены. В России уже ведётся активная работа в данном направлении, например, совсем недавно был подписан Кодекс этики в сфере ИИ, в котором закреплены основные этические принципы и правила поведения.
"Особо подчеркну необходимость скорейшей выработки единых подходов по вопросам защиты персональных данных в мировом масштабе для соблюдения баланса прав и ответственности всех сторон в цифровой среде", — отметил он.
Ранее президент Владимир Путин призвал немедленно запустить программу обучения специалистов компетенциям в сфере ИИ. Российский лидер обратил на это внимание правительства и заметил, что действовать "нужно уже сейчас". Лайф также писал, что повышать эффективность вакцин от ковида будет искусственный интеллект. Если специалисты смогут создать соответствующую модель, на разработку новых препаратов в лабораториях будет уходить меньше времени.
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