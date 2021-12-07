Чернышенко: Развитие ИТ-решений и цифровой экономики невозможно без глобального сотрудничества

Несмотря на множество негативных последствий, пандемия коронавируса стала двигателем цифровой трансформации во всём мире, изменила отношение к технологиям и повлияла на развитие цифровой экономики. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на пленарной сессии Форума ООН по управлению Интернетом, посвящённой инвестициям в развитие цифровой среды и транснациональному цифровому сотрудничеству.

На открытии форума выступили также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Международного союза электросвязи Чжао Хоулинь и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Дальнейший рост и развитие ИТ-решений и цифровой экономики невозможны без сотрудничества в глобальном масштабе, без синергии решений и главное — развития международной правовой базы", — подчеркнул в своём выступлении Чернышенко.

Отдельное внимание он уделил внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в экономику. По мнению вице-премьера, нормативные барьеры, препятствующие этому процессу, должны быть устранены. В России уже ведётся активная работа в данном направлении, например, совсем недавно был подписан Кодекс этики в сфере ИИ, в котором закреплены основные этические принципы и правила поведения.