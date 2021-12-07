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Пострадавшая при стрельбе в московском МФЦ девочка жива

Её жизни ничего не угрожает, школьница находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

7 декабря, 13:57

Место стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Фото © LIFE

Десятилетняя девочка, пострадавшая в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, жива. По данным SHOT, её жизни ничего не угрожает, школьница находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

При этом ранее Mash сообщил, что девочка скончалась в больнице.

Восстановлен маршрут стрелка, убившего двух человек в московском МФЦ

Восстановлен маршрут стрелка, убившего двух человек в московском МФЦ

Напомним, мужчина открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Лайф публикует список погибших и пострадавших в результате стрельбы в московском МФЦ

Лайф публикует список погибших и пострадавших в результате стрельбы в московском МФЦ

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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