Пострадавшая при стрельбе в московском МФЦ девочка жива
Её жизни ничего не угрожает, школьница находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.
Место стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Фото © LIFE
Десятилетняя девочка, пострадавшая в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, жива. По данным SHOT, её жизни ничего не угрожает, школьница находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.
При этом ранее Mash сообщил, что девочка скончалась в больнице.
Напомним, мужчина открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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