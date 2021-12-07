Путин открыл новый участок Большой кольцевой линии московского метро
В эксплуатацию введены сразу десять станций, а уже в 2023 году планируется запустить все остальные.
Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии нового участка Большой кольцевой линии московского метрополитена. Глава государства вышел на связь в режиме видеоконференции и отметил важность проекта для города.
"Впервые в истории метростроения запускается сразу десять станций. Новые станции Большой кольцевой линии заметно улучшат транспортную доступность целого ряда районов на юге и юго-западе Москвы. Для миллионов людей поездки станут быстрыми и удобными. Изменится ритм города", — сказал Путин.
Новый участок протянулся от станции "Мнёвники" до "Каховской". Из десяти вводимых в эксплуатацию станций сразу семь являются пересадочными. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, полностью Большое кольцо может замкнуться уже в 2023 году. В свою очередь Путин добавил, что это событие позволит новой кольцевой линии претендовать на звание самого большого метрокольца в мире.
Ранее Лайф писал, что в московском метрополитене запустили новую систему бесконтактной оплаты прохода в метро, которая основана на системе распознавания лиц Face Pay. Технологию успешно протестировал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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