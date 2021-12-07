Путин открыл новый участок Большой кольцевой линии московского метро

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии нового участка Большой кольцевой линии московского метрополитена. Глава государства вышел на связь в режиме видеоконференции и отметил важность проекта для города.

"Впервые в истории метростроения запускается сразу десять станций. Новые станции Большой кольцевой линии заметно улучшат транспортную доступность целого ряда районов на юге и юго-западе Москвы. Для миллионов людей поездки станут быстрыми и удобными. Изменится ритм города", — сказал Путин.

Новый участок протянулся от станции "Мнёвники" до "Каховской". Из десяти вводимых в эксплуатацию станций сразу семь являются пересадочными. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, полностью Большое кольцо может замкнуться уже в 2023 году. В свою очередь Путин добавил, что это событие позволит новой кольцевой линии претендовать на звание самого большого метрокольца в мире.