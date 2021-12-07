В ЕС пригрозили России последствиями "хуже 2014 года" в случае нападения на Украину
Там заверили в намерении занять сторону Киева и поддерживать его при таком развитии событий.
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Евросоюз не приемлет никакой агрессии в отношении Украины и жёстко ответит, если Россия нападёт на неё. Реакция ЕС и его союзников будет "хуже 2014 года", в интервью "Ленте.ру" заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
"ЕС будет стоять на защите Украины, мы будем её поддерживать. Мы не допустим никакой агрессии или нарушения её прав, её суверенитета, её территориальной целостности. В противном случае ЕС и всё международное сообщество будут вынуждены отреагировать. И я смею утверждать, что наша реакция по своему масштабу и силе будет существеннее, чем в 2014 году", — рассказал дипломат.
Напомним, ранее агентство The Associated Press и газета The Washington Post сообщили, сославшись на источники, что, по данным американской разведки, Москва якобы в начале 2022-го может начать наступление на Украину. Президент США Джо Байден на фоне этих публикаций заявил, что готовит план по защите Украины от "агрессии России". Путин в свою очередь назвал алармистскими заявления о "намерении" Москвы вторгнуться в Незалежную.
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