В ЕС пригрозили России последствиями "хуже 2014 года" в случае нападения на Украину

Евросоюз не приемлет никакой агрессии в отношении Украины и жёстко ответит, если Россия нападёт на неё. Реакция ЕС и его союзников будет "хуже 2014 года", в интервью "Ленте.ру" заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

"ЕС будет стоять на защите Украины, мы будем её поддерживать. Мы не допустим никакой агрессии или нарушения её прав, её суверенитета, её территориальной целостности. В противном случае ЕС и всё международное сообщество будут вынуждены отреагировать. И я смею утверждать, что наша реакция по своему масштабу и силе будет существеннее, чем в 2014 году", — рассказал дипломат.