Mash: Девочка, раненная стрелком в московском МФЦ, скончалась в больнице

Десятилетняя девочка, раненная в результате стрельбы в московском МФЦ, скончалась в больнице. Об этом сообщает Mash. Таким образом, число жертв задержанного Сергея Глазова достигло трёх человек. Ещё двое взрослых остаются в больнице. Это Кондратьев Е. (35 лет) и Таймазова З. (33 года).