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Mash: Девочка, раненная стрелком в московском МФЦ, скончалась в больнице

Таким образом, число жертв задержанного Сергея Глазова достигло трёх человек. Среди погибших 34-летний сотрудник МФЦ.

7 декабря, 13:42

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев

Десятилетняя девочка, раненная в результате стрельбы в московском МФЦ, скончалась в больнице. Об этом сообщает Mash. Таким образом, число жертв задержанного Сергея Глазова достигло трёх человек. Ещё двое взрослых остаются в больнице. Это Кондратьев Е. (35 лет) и Таймазова З. (33 года).

Ранее Лайф писал, что мужчина, застреливший двух человек в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина начал стрелять после просьбы надеть маску.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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