Восстановлен маршрут стрелка, убившего двух человек в московском МФЦ

Стрельба в московском МФЦ. Видео © Telegram / SHOT

Сергей Глазов, открывший стрельбу в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, сначала с пистолетом поднялся в ГБУ "Жилищник" и выстрелил в одного из сотрудников центра. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

По их словам, спускаясь с третьего этажа, злоумышленник подстрелил охранника, а затем выстрелил в мужчину с десятилетней девочкой, которые попались ему по пути. Охранник и 33-летний сотрудник МФЦ умерли на месте.