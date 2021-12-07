Восстановлен маршрут стрелка, убившего двух человек в московском МФЦ
На месте погибли охранник и 33-летний сотрудник, в больницу доставлены трое раненых.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Стрельба в московском МФЦ. Видео © Telegram / SHOT
Сергей Глазов, открывший стрельбу в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, сначала с пистолетом поднялся в ГБУ "Жилищник" и выстрелил в одного из сотрудников центра. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.
По их словам, спускаясь с третьего этажа, злоумышленник подстрелил охранника, а затем выстрелил в мужчину с десятилетней девочкой, которые попались ему по пути. Охранник и 33-летний сотрудник МФЦ умерли на месте.
Как уже сообщал Лайф, напавший задержан. На месте работают оперативные службы. Подробности ЧП выясняются. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия".
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