Убивший двух человек в московском МФЦ оказался бывшим военным
Злоумышленник после нападения был задержан и сейчас находится на допросе.
Фото © LIFE
Устроившим стрельбу в столичном МФЦ оказался 45-летний москвич Сергей Глазов. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что Глазов — бывший военный. Кроме того, ранее он не был судим. Сейчас стрелок, убивший по меньшей мере двух человек, находится на допросе. Злоумышленник был задержан сразу после нападения.
Напомним, в результате стрельбы погибло два человека. Ещё трое пострадали, среди них 10-летний ребёнок. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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