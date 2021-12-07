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Убивший двух человек в московском МФЦ оказался бывшим военным

Злоумышленник после нападения был задержан и сейчас находится на допросе.

7 декабря, 14:00
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<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Устроившим стрельбу в столичном МФЦ оказался 45-летний москвич Сергей Глазов. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что Глазов — бывший военный. Кроме того, ранее он не был судим. Сейчас стрелок, убивший по меньшей мере двух человек, находится на допросе. Злоумышленник был задержан сразу после нападения.

Восстановлен маршрут стрелка, убившего двух человек в московском МФЦ

Восстановлен маршрут стрелка, убившего двух человек в московском МФЦ

Напомним, в результате стрельбы погибло два человека. Ещё трое пострадали, среди них 10-летний ребёнок. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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