Синоптики рассказали, когда в Москве наступит апогей похолодания

Пятница в Москве станет самым холодным днём на этой неделе, температура начнёт резко снижаться в ночь на среду и уже к вечеру 8 декабря может достигнуть минус девяти градусов, сообщают "Метеовести" — портал центра погоды "Фобос".

"Дальше в дело вступит очередное ядро скандинавского антициклона, которое будет смещаться с северо-запада вдоль восточных границ Подмосковья и поспособствует усилению морозов", — говорится в прогнозе.

В ночь на четверг будет уже около минус десяти, а "апогей похолодания" придётся на пятницу — до минус 17 в столице, до минус 20 по области. В субботу всё ещё будет морозно, а в воскресенье холода начнут спадать и может потеплеть до минус двух – минус четырёх. В начале следующей недели ожидается небольшой снег, а температура подрастёт ещё на градус.