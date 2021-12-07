Синоптики рассказали, когда в Москве наступит апогей похолодания
Согласно прогнозу, в воскресенье морозы начнут отступать — температура воздуха поднимется до минус двух – минус четырёх градусов.
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Пятница в Москве станет самым холодным днём на этой неделе, температура начнёт резко снижаться в ночь на среду и уже к вечеру 8 декабря может достигнуть минус девяти градусов, сообщают "Метеовести" — портал центра погоды "Фобос".
"Дальше в дело вступит очередное ядро скандинавского антициклона, которое будет смещаться с северо-запада вдоль восточных границ Подмосковья и поспособствует усилению морозов", — говорится в прогнозе.
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В ночь на четверг будет уже около минус десяти, а "апогей похолодания" придётся на пятницу — до минус 17 в столице, до минус 20 по области. В субботу всё ещё будет морозно, а в воскресенье холода начнут спадать и может потеплеть до минус двух – минус четырёх. В начале следующей недели ожидается небольшой снег, а температура подрастёт ещё на градус.
Ранее Лайф рассказывал, что метеоролог Тишковец предупредил о тёплом декабре и феврале, но холодном январе в Москве. Зима в столице будет снежной, с сугробами до 30 сантиметров и даже выше в феврале.
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