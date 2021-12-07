Роспотребнадзор назвал условие, при котором контактировавшие с больными ковидом должны сдать ПЦР
При этом действие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию в нашей стране было сокращено с 72 до 48 часов.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Роспотребнадзор назвал условие, при котором граждане, контактировавшие с заражёнными ковидом, должны сдавать ПЦР-тест. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным CoViD-19, для лабораторного исследования на CoViD-19 проводится при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с CoViD-19", — говорится в документе.
Уточняется также, что контактного пациента выписывают без ПЦР-теста, если у него так и не появились симптомы заболевания в течение периода изоляции.
Кроме того, Роспотребнадзор опубликовал постановление, согласно которому действие отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию сокращено с 72 до 48 часов.
Комментариев: 0