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Роспотребнадзор назвал условие, при котором контактировавшие с больными ковидом должны сдать ПЦР

При этом действие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию в нашей стране было сокращено с 72 до 48 часов.

7 декабря, 14:51

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Роспотребнадзор назвал условие, при котором граждане, контактировавшие с заражёнными ковидом, должны сдавать ПЦР-тест. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным CoViD-19, для лабораторного исследования на CoViD-19 проводится при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с CoViD-19", — говорится в документе.

Уточняется также, что контактного пациента выписывают без ПЦР-теста, если у него так и не появились симптомы заболевания в течение периода изоляции.

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Кроме того, Роспотребнадзор опубликовал постановление, согласно которому действие отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию сокращено с 72 до 48 часов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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