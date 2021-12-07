Роспотребнадзор назвал условие, при котором контактировавшие с больными ковидом должны сдать ПЦР

Роспотребнадзор назвал условие, при котором граждане, контактировавшие с заражёнными ковидом, должны сдавать ПЦР-тест. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным CoViD-19, для лабораторного исследования на CoViD-19 проводится при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с CoViD-19", — говорится в документе.

Уточняется также, что контактного пациента выписывают без ПЦР-теста, если у него так и не появились симптомы заболевания в течение периода изоляции.