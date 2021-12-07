Путин назвал предстоящую беседу с Байденом протокольным мероприятием
Обратившись к участникам совещания по экономическим вопросам, глава государства призвал компактно сегодня поработать.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент России Владимир Путин назвал предстоящие переговоры с американским коллегой Джо Байденом "протокольным мероприятием".
Обратившись к участникам совещания по экономическим вопросам, Путин призвал компактно сегодня поработать, поскольку у него запланировано "ещё протокольное мероприятие".
Напомним, что Кремль и Белый дом готовятся к переговорам Владимира Путина и Джо Байдена, они намечены на 7 декабря. Лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. В числе тем могут быть напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициатива Путина о гарантиях безопасности.
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