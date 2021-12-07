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Путин назвал предстоящую беседу с Байденом протокольным мероприятием

Обратившись к участникам совещания по экономическим вопросам, глава государства призвал компактно сегодня поработать.

7 декабря, 14:56
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин назвал предстоящие переговоры с американским коллегой Джо Байденом "протокольным мероприятием".

Обратившись к участникам совещания по экономическим вопросам, Путин призвал компактно сегодня поработать, поскольку у него запланировано "ещё протокольное мероприятие".

Напомним, что Кремль и Белый дом готовятся к переговорам Владимира Путина и Джо Байдена, они намечены на 7 декабря. Лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. В числе тем могут быть напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициатива Путина о гарантиях безопасности.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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