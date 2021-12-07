Путин назвал предстоящую беседу с Байденом протокольным мероприятием

Обратившись к участникам совещания по экономическим вопросам, Путин призвал компактно сегодня поработать, поскольку у него запланировано "ещё протокольное мероприятие".

Напомним, что Кремль и Белый дом готовятся к переговорам Владимира Путина и Джо Байдена, они намечены на 7 декабря. Лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. В числе тем могут быть напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициатива Путина о гарантиях безопасности.