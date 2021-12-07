НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Появилось видео с моментом стрельбы в московском МФЦ, где погибли два человека

Нападавшего задержали и отправили на допрос. Трое пострадавших, включая ребёнка, остаются в больнице.

7 декабря, 15:07

Скриншот из видео © Mash

Камеры наблюдения сняли момент стрельбы в московском МФЦ. Видео © Mash

В Сети появилось видео, снятое камерами наблюдения незадолго до стрельбы в столичном МФЦ. Кадры опубликовал Mash.

Судя по ним, Сергей Глазов спокойно прошёл в здание через турникет и направился в коридор. Спустя несколько секунд, когда началась стрельба, из одного из помещений учреждения начали выбегать люди. Вслед на ними вышел и сам стрелок, у которого, как видно на кадрах, заклинило оружие.

Убивший двух человек в московском МФЦ оказался бывшим военным

Убивший двух человек в московском МФЦ оказался бывшим военным

Напомним, в результате стрельбы погибло два человека. Ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1