Появилось видео с моментом стрельбы в московском МФЦ, где погибли два человека
Нападавшего задержали и отправили на допрос. Трое пострадавших, включая ребёнка, остаются в больнице.
Скриншот из видео © Mash
Камеры наблюдения сняли момент стрельбы в московском МФЦ. Видео © Mash
В Сети появилось видео, снятое камерами наблюдения незадолго до стрельбы в столичном МФЦ. Кадры опубликовал Mash.
Судя по ним, Сергей Глазов спокойно прошёл в здание через турникет и направился в коридор. Спустя несколько секунд, когда началась стрельба, из одного из помещений учреждения начали выбегать люди. Вслед на ними вышел и сам стрелок, у которого, как видно на кадрах, заклинило оружие.
Напомним, в результате стрельбы погибло два человека. Ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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