Появилось видео с моментом стрельбы в московском МФЦ, где погибли два человека

Судя по ним, Сергей Глазов спокойно прошёл в здание через турникет и направился в коридор. Спустя несколько секунд, когда началась стрельба, из одного из помещений учреждения начали выбегать люди. Вслед на ними вышел и сам стрелок, у которого, как видно на кадрах, заклинило оружие.