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Опубликовано 8 декабря 2020, 20:40
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Госдума в первом чтении поддержала расширение полномочий полиции

Фото © gov.ru

Фото © gov.ru

Предлагается в том числе наделить их правом вскрывать машины.

Депутаты Государственной думы сегодня в первом чтении поддержали проект закона о расширении полномочий полиции. Документ внесло в нижнюю палату правительство.

Кабмин предлагает позволить полицейским вскрывать автомобили для спасения жизней граждан, задержания преступников, а также обеспечения безопасности при массовых беспорядках и угрозах терактов. При этом хозяин транспортного средства должен быть оповещён о случившемся в течение 24 часов с момента вскрытия.

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Также предлагается наделить полицейских правом оцеплять жилые дома и другие объекты по решению руководителей территориальных отделов МВД. Ещё одно предложение — разрешить сотрудникам МВД проводить осмотр граждан и их автомобилей, а также находящихся в них грузов в пределах оцепленной территории. В случае отказа человека могут не пустить на территорию или не выпускать за пределы оцепленного участка.

Напомним, что этот законопроект был внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента ещё в мае.

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Георгий Грачев
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