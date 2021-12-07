Сенатор Цепкин призвал жёстче контролировать выдачу разрешений на оружие после стрельбы в МФЦ
По его мнению, сотрудникам медучреждений нельзя ограничиваться "парой слов" о здоровье, нужно подойти к проверке ответственно.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин отметил, что "просто так" травматическое оружие без минимальной проверки в России купить невозможно, но контроль за процедурой следует усилить. Так он прокомментировал в беседе с Лайфом стрельбу в московском МФЦ.
"Я считаю, что у нас ко всему оружию должен быть качественный достоверный контроль медиков при разрешении [на покупку]. У нас есть примеры, когда можно купить разные документы, в том числе справки от психологов и различных медиков, которые дают разрешение на оружие. Нужно там, где есть возможности продавать или выдавать в лёгком варианте эти справки, навести порядок", — заявил сенатор.
Цепкин призвал сотрудников медучреждений, выдающих справку, не ограничиваться "парой слов" о здоровье и подойти к этому вопросу ответственно.
"Я не говорю ещё о каких-то злоупотреблениях. Должна быть нормальная проверка этого человека. Мы понимаем, что есть случаи, когда иногда медики некачественно выполняют свою обязанность, связанную с проверкой. Нужен более строгий контроль со стороны тех, кто отвечает за выдачу разрешения на оружие. Процедура, которая прописана законом, должна работать качественно", — сказал он.
При этом парламентарий выразил уверенность в том, что конфликт никак не мог произойти из-за нежелания надевать медицинскую маску: человек пришёл уже с оружием, причём "подготовленным для стрельбы на поражение".
Напомним, мужчина открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
Комментариев: 0