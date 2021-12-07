Сенатор Цепкин призвал жёстче контролировать выдачу разрешений на оружие после стрельбы в МФЦ

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин отметил, что "просто так" травматическое оружие без минимальной проверки в России купить невозможно, но контроль за процедурой следует усилить. Так он прокомментировал в беседе с Лайфом стрельбу в московском МФЦ.

"Я считаю, что у нас ко всему оружию должен быть качественный достоверный контроль медиков при разрешении [на покупку]. У нас есть примеры, когда можно купить разные документы, в том числе справки от психологов и различных медиков, которые дают разрешение на оружие. Нужно там, где есть возможности продавать или выдавать в лёгком варианте эти справки, навести порядок", — заявил сенатор.

Цепкин призвал сотрудников медучреждений, выдающих справку, не ограничиваться "парой слов" о здоровье и подойти к этому вопросу ответственно.

"Я не говорю ещё о каких-то злоупотреблениях. Должна быть нормальная проверка этого человека. Мы понимаем, что есть случаи, когда иногда медики некачественно выполняют свою обязанность, связанную с проверкой. Нужен более строгий контроль со стороны тех, кто отвечает за выдачу разрешения на оружие. Процедура, которая прописана законом, должна работать качественно", — сказал он.