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"Рад видеть вас снова": Кремль показал кадры беседы Путина и Байдена по видеосвязи

Общение лидеров тет-а-тет началось около 20 минут назад и проходит по защищённой линии в закрытом режиме.

7 декабря, 15:39

Кадры беседы Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи. Видео © LIFE

Кремль показал первые кадры общения президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи. Лидеры поприветствовали друг друга, а глава Белого дома выразил надежду на будущую очную беседу с российским коллегой. Беседа тет-а-тет продолжается уже около 20 минут.

Путин: "Приветствую вас, господин президент".

Байден: "Добрый день. Рад видеть вас снова. К сожалению, не пришлось увидеться на встрече G20, но, надеюсь, в следующий раз мы сможем встретиться лично".

Ранее пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков обещал, что прессе покажут первые кадры общения президентов, но всё общение будет проходить в закрытом режиме. Представитель Кремля также добавил, что итогового заявления Путина не планируется, но будет сообщение пресс-службы Кремля.

Для переговоров Путина и Байдена впервые задействуют защищённую линию видеосвязи

Для переговоров Путина и Байдена впервые задействуют защищённую линию видеосвязи

Ожидается, что лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. В числе тем могут быть напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициатива Путина о гарантиях безопасности. Как сообщал Лайф, ранее Байден выразил надежду на "долгий разговор" с Путиным.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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