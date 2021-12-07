"Рад видеть вас снова": Кремль показал кадры беседы Путина и Байдена по видеосвязи
Общение лидеров тет-а-тет началось около 20 минут назад и проходит по защищённой линии в закрытом режиме.
Кадры беседы Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи. Видео © LIFE
Кремль показал первые кадры общения президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи. Лидеры поприветствовали друг друга, а глава Белого дома выразил надежду на будущую очную беседу с российским коллегой. Беседа тет-а-тет продолжается уже около 20 минут.
Путин: "Приветствую вас, господин президент".
Байден: "Добрый день. Рад видеть вас снова. К сожалению, не пришлось увидеться на встрече G20, но, надеюсь, в следующий раз мы сможем встретиться лично".
Ранее пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков обещал, что прессе покажут первые кадры общения президентов, но всё общение будет проходить в закрытом режиме. Представитель Кремля также добавил, что итогового заявления Путина не планируется, но будет сообщение пресс-службы Кремля.
Ожидается, что лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. В числе тем могут быть напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициатива Путина о гарантиях безопасности. Как сообщал Лайф, ранее Байден выразил надежду на "долгий разговор" с Путиным.
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