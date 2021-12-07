Кадры беседы Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи. Видео © LIFE

Кремль показал первые кадры общения президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи. Лидеры поприветствовали друг друга, а глава Белого дома выразил надежду на будущую очную беседу с российским коллегой. Беседа тет-а-тет продолжается уже около 20 минут.

Путин: "Приветствую вас, господин президент". Байден: "Добрый день. Рад видеть вас снова. К сожалению, не пришлось увидеться на встрече G20, но, надеюсь, в следующий раз мы сможем встретиться лично".