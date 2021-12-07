К дому устроившего стрельбу в МФЦ москвича прибыли силовики

К дому Сергея Глазова, который сегодня днём устроил стрельбу в МФЦ, прибыли силовики. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT .

В подъезд зашли следователи и несколько оперативников с автоматами и в бронежилетах. Сам Глазов находится на допросе в полиции. Его задержали сразу после стрельбы.