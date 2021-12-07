К дому устроившего стрельбу в МФЦ москвича прибыли силовики
Сам подозреваемый уже задержан и находится на допросе в полиции.
Скриншот из видео © Telegram/SHOT
Силовики приехали к дому москвича, устроившего стрельбу в МФЦ. Видео © Telegram / SHOT
К дому Сергея Глазова, который сегодня днём устроил стрельбу в МФЦ, прибыли силовики. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
В подъезд зашли следователи и несколько оперативников с автоматами и в бронежилетах. Сам Глазов находится на допросе в полиции. Его задержали сразу после стрельбы.
Напомним, в результате погибли два человека — сотрудница МФЦ и посетитель. Ещё трое пострадали, среди них 10-летний ребёнок. Сам напавший задержан. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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