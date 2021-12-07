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В Москве прооперировали раненную стрелком в МФЦ девочку

Информация о состоянии 10-летней пострадавшей выясняется.

7 декабря, 15:46
<p>Морозовская детская городская клиническая больница. Фото © Агентство "Москва" / Иванко Игорь</p>

Морозовская детская городская клиническая больница. Фото © Агентство "Москва" / Иванко Игорь

В Морозовской детской больнице успешно прооперировали девочку, которая пострадала в результате стрельбы в МФЦ в Москве. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Операция только что завершилась, она прошла успешно", — проинформировала она.

Сотрудница московского МФЦ столкнулась со стрелком и чудом выжила благодаря осечке

Сотрудница московского МФЦ столкнулась со стрелком и чудом выжила благодаря осечке

Напомним, мужчина открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка в столичном МФЦ, представят к награде. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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