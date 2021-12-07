В Москве прооперировали раненную стрелком в МФЦ девочку
Информация о состоянии 10-летней пострадавшей выясняется.
Морозовская детская городская клиническая больница. Фото © Агентство "Москва" / Иванко Игорь
В Морозовской детской больнице успешно прооперировали девочку, которая пострадала в результате стрельбы в МФЦ в Москве. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Операция только что завершилась, она прошла успешно", — проинформировала она.
Напомним, мужчина открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка в столичном МФЦ, представят к награде. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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