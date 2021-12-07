Французский военный подарил свою боевую награду российскому морпеху

Гражданин Франции Стефан Шиоди торжественно вручил свой "Крест участника боевых действий" российскому сержанту морской пехоты береговых войск Северного флота Евгению Серге. Событие прошло в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, рассказали в Минобороны РФ.

"Хотелось бы вручить данную награду моему российскому коллеге, который сражался в Сирии. Я, к сожалению, в Сирии в операциях участия не принимал, но для меня было большой честью сблизиться с российскими военными, которые там были", — сказал Шиоди и украсил своей наградой грудь российского морпеха.

Он назвал терроризм современной формой фашизма и отметил, что Россия сделала много для того, чтобы искоренить это зло в Сирии. Серге поблагодарил его за подарок и пообещал бережно хранить. Отметим, что российский сержант уже награждён орденом Мужества за выполнение специальных задач в САР.