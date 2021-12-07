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Французский военный подарил свою боевую награду российскому морпеху

Шиоди признался, что высоко оценивает вклад Армии РФ в борьбу с терроризмом и восстановление мира в САР.

7 декабря, 15:56
<p>Стефан Шиоди (в гражданском) © Минобороны РФ</p>

Стефан Шиоди (в гражданском) © Минобороны РФ

Гражданин Франции Стефан Шиоди торжественно вручил свой "Крест участника боевых действий" российскому сержанту морской пехоты береговых войск Северного флота Евгению Серге. Событие прошло в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, рассказали в Минобороны РФ.

"Хотелось бы вручить данную награду моему российскому коллеге, который сражался в Сирии. Я, к сожалению, в Сирии в операциях участия не принимал, но для меня было большой честью сблизиться с российскими военными, которые там были", — сказал Шиоди и украсил своей наградой грудь российского морпеха.

Он назвал терроризм современной формой фашизма и отметил, что Россия сделала много для того, чтобы искоренить это зло в Сирии. Серге поблагодарил его за подарок и пообещал бережно хранить. Отметим, что российский сержант уже награждён орденом Мужества за выполнение специальных задач в САР.

Шиоди служил в сухопутных войсках Франции, а сейчас находится в отставке. Прадед французского сержанта был офицером Российской императорской армии, участвовал в Первой мировой войне, где получил ранение.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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