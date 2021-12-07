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"Я вот собираю кухню": Названный по ошибке стрелком из МФЦ записал видеообращение с опровержением

Всё дело в том, что журналисты опубликовали фото полного тёзки злоумышленника.

7 декабря, 16:13

Кадр из видео © VK / Сергей Глазов

Видеообращение Глазова © VK / Сергей Глазов

Мужчина, фото которого опубликовали СМИ, назвав его стрелком в МФЦ, записал видеообращение с опровержением, заявив, что ни в кого он не стрелял и вообще в это время собирал кухню. Всё дело в том, что он тёзка задержанного за убийство двух человек Сергея Глазова.

"Я вот собираю кухню. Что там говорят — это всё ложь", — заверил Глазов в своём видеообращении в соцсети "ВКонтакте".

Лужи крови и разбросанные бумаги: СК показал видео с места стрельбы в московском МФЦ

Лужи крови и разбросанные бумаги: СК показал видео с места стрельбы в московском МФЦ

Напомним, Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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