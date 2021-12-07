Мужчина, фото которого опубликовали СМИ, назвав его стрелком в МФЦ, записал видеообращение с опровержением, заявив, что ни в кого он не стрелял и вообще в это время собирал кухню. Всё дело в том, что он тёзка задержанного за убийство двух человек Сергея Глазова.