Российские учёные создали "электронный нос", способный унюхать ковид за полминуты

Специалисты из ФМБА России создали устройство, ловящее вирус в выдыхаемом людьми воздухе. Первые исследования разработки, которую назвали "Электронный нос" начнутся в конце декабря. Как сообщил замгендиректора ФГБУ "Центр стратегического планирования" ФМБА России Герман Шипулин, инновацию можно будет использовать во всех общественных местах.

Выступая на I Международном форуме геномных и биомедицинских технологий в Сургуте, учёный отметил, что болеющий ковидом человек выдыхает свыше 750 различных химических соединений. На основе этих данных несколько мировых компаний создали ряд приборов.

"Мы задались целью тоже такое устройство разработать. Работы идут, мы назвали его "Электронный нос". Сейчас у нас в работе где-то четыре рецептора, которые позволяют сортировать пациентов на здоровых и "ковидных". Мы сейчас готовим патентную заявку и к концу года попробуем выйти на доклинические испытания. Сейчас предварительные идут тестирования. Первые данные оптимистично выглядят", — сказал Шипулин.