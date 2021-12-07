Страны Балтии приступили к переговорам об увеличении импорта электроэнергии из РФ

Республики Балтии приступили к переговорам об увеличении импорта электроэнергии из России и Белоруссии, сообщил представитель эстонского системного оператора Elering Айн Кестер.

"Сейчас мы можем подтвердить, что вчера мы действительно контактировали [на предмет увеличения импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии] с нашими, прежде всего литовскими, коллегами, и эти контакты, безусловно, будут довольно интенсивно продолжаться в течение ближайших дней", — сказал он в беседе с ERR.

Кестер напомнил, что ранее Латвия и Эстония сократили объём импорта электроэнергии из РФ, исходя в первую очередь из пожеланий Литвы. По его словам, "теперь действительно пришла пора обсудить, можно ли этот, образно выражаясь, кран снова приоткрыть немного побольше". Тем не менее он заметил, что в данный момент никаких точных цифр назвать не получится и дискуссии по этому вопросу по-прежнему продолжаются.