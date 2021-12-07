CNN узнал о планах администрации Байдена эвакуировать американцев с Украины
В Вашингтоне не довольны тем, как была организована эвакуация граждан из Афганистана, поэтому украинский план было поручено разработать с учётом допущенных ошибок.
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Власти США рассматривают возможность эвакуации американских граждан из Украины на фоне слухов о российском "вторжении". Об этом во вторник сообщил CNN со ссылкой на источники.
"Администрация Байдена изучает возможность потенциальной эвакуации американских граждан из Украины, если Россия вторгнется в страну и создаст тяжелую ситуацию в области безопасности", — информирует телеканал.
На данный момент американская сторона рассматривает разные варианты эвакуации в зависимости от численности потенциально вывозимых граждан, но окончательное решение будет принимать Госдеп. CNN уточняет, что администрация США не довольна тем, как была организована эвакуация граждан из Афганистана, поэтому украинский план было поручено разработать с учётом допущенных ошибок.
Напомним, что ранее агентство The Associated Press и газета The Washington Post сообщили, сославшись на источники, что, по данным американской разведки, Москва якобы в начале 2022-го может начать наступление на Украину. Издание WP сопроводило свою публикацию спутниковой съёмкой. До этого Байден заявил, что готовит план по защите Украины от "агрессии России". Москва эти слух неоднократно опровергала. В частности, президент Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" Москвы вторгнуться в Незалежную.
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