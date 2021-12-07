CNN узнал о планах администрации Байдена эвакуировать американцев с Украины

Власти США рассматривают возможность эвакуации американских граждан из Украины на фоне слухов о российском "вторжении". Об этом во вторник сообщил CNN со ссылкой на источники.

"Администрация Байдена изучает возможность потенциальной эвакуации американских граждан из Украины, если Россия вторгнется в страну и создаст тяжелую ситуацию в области безопасности", — информирует телеканал.