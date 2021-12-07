Песков: Россия никогда ни на кого не собиралась нападать
При этом Кремль не комментирует заявления Минобороны Украины о якобы направленных к границе российских танках и снайперах".
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Россия никогда не собиралась ни на кого нападать, но у Москвы есть свои "озабоченности и "красные линии". Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Россия никогда ни на кого не собиралась нападать. Но у нас есть свои озабоченности, есть свои "красные линии", — подчеркнул он.
При этом в Кремле отказались комментировать заявления Минобороны Украины о якобы "направленных к границе танках и снайперах ВС РФ", чтобы спровоцировать Киев на ответный огонь.
"Я никак не могу прокомментировать и не собираюсь этого комментировать", — сказал Песков, переадресовав вопрос журналистов в Минобороны России.
Напомним, что Кремль и Белый дом в эти часы готовятся к переговорам Владимира Путина и Джо Байдена. Сегодня лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. В числе тем могут быть напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициатива Путина о гарантиях безопасности.
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