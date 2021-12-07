Россия никогда не собиралась ни на кого нападать, но у Москвы есть свои "озабоченности и "красные линии". Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Россия никогда ни на кого не собиралась нападать. Но у нас есть свои озабоченности, есть свои "красные линии", — подчеркнул он.

При этом в Кремле отказались комментировать заявления Минобороны Украины о якобы "направленных к границе танках и снайперах ВС РФ", чтобы спровоцировать Киев на ответный огонь.

"Я никак не могу прокомментировать и не собираюсь этого комментировать", — сказал Песков, переадресовав вопрос журналистов в Минобороны России.