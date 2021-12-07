Почему Украину стоит разделить как Германию и как Америка добивается слабины России в переговорах Одной из главных тем виртуальной встречи президентов России и США станет Украина, при этом военные Украины намерены в случае реального столкновения бежать со своих позиций. 7 декабря, 07:21 Фото © ТАСС / ЕРА / Efrem Lukatsky

Танковый выход Украины и фактическое продвижение НАТО к границам России уже состоялись, полагают военные эксперты. Киев ждёт команды из Вашингтона, чтобы пересечь болевой порог Москвы и попытаться отрезать республики Донбасса от границы с Россией. Начнётся война в ближайшие часы или нет, станет понятно в ходе онлайн-встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Если Америка почувствует слабость России, то боевые действия могут начаться в считаные часы. Киев перебрасывает танки на Юго-Восток, а 1700 БТР, БМП, БМД, которые находятся на балансе украинской армии, могут быть использованы ВСУ в качестве оружия прорыва.

Украинские танки в Донбассе

Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

ВСУ разместили танки и бэтээры в трёх населённых пунктах. В Артёмовске обнаружено 17 танков Т-64 на гражданском объекте, в ряде других населённых пунктов обнаружены БТР-70 и БТР-60. Плюс ко всему западные инструкторы из Великобритании, Швеции, Канады, Дании, Литвы и Польши с 2014 года обучают ведению военных действий по натовским стандартам 13 батальонов и 8 бригад ВСУ. Создан новый диверсионно-разведывательный отдел для операций за рубежом, подведомственный Центру спецопераций СБУ, к основанию которого причастны международные разведки. Это не считая разных учебных курсов на базе Минобороны Украины. Хотя говорить o полноценном военном присутствии рано, полагают эксперты.

— Не совсем верно утверждать, что НАТО двинулось на Восток. Потому что таким образом можно было обвинять наших военных, которые находились в Венесуэле, что Россия приблизилась к США на максимально допустимое расстояние, в чём обвиняли нас западные СМИ. Реальным продвижением Северного альянса являются такие действия, как строительство полноразмерных военных баз, постоянное снабжение этих баз, появление статьи расходов в американском военном бюджете. Такое мы наблюдаем на западных границах России и Белоруссии. Там начиная с 2014 года идёт обустройство, как говорят на военном языке, театра военных действий — появляются новые базы, выстраивается логистика, — сказал Лайфу военный эксперт Алексей Леонков, однако фактически военная инфраструктура баз развёрнута и на Украине, но пока без цифры в бюджетах США.

История показала, что попытка реализовать Минские соглашения, которые бы гарантировали нейтралитет Украины, провалена, считает политолог Дмитрий Родионов.

— Если мы не хотим постоянно жить в страхе появления американских ракет в Харькове, эта страна должна быть разделена, как в своё время Германия. Пока Украина существует в нынешнем виде, мы всегда будем сидеть на пороховой бочке, которая может рвануть в любой момент. Для этого бочку нужно максимально откатить от наших границ, освобождённые территории должны быть признаны Россией в качестве отдельных государств, и по договору с их властями там должны появиться наши войска. Разумеется, это решение временное, но сейчас главное — ликвидировать угрозу, которая нарастает как снежный ком, — сказал Родионов.

Негатив в международной повестке нагнетается на фоне предстоящих переговоров Байдена и Путина в онлайн-режиме. Понятно, что к этой беседе готовились обе стороны. Американский президент накануне обозначил свою позицию, заявив, что никакие красные линии ему не указ. Украина требует поставок новейшего вооружения, но в ответ получает списанную технику в кредит. Никаких ракет, кроме "Стингеров", Украине не поставят, объясняют эксперты.

— Подавляющее большинство украинцев не хотят воевать и предлагают США и России разбираться без них. Власти Украины требуют гарантий от США о том, что Россия не вмешается в войну в Донбассе. Офицеры и солдаты ВСУ не готовы вставать под "Сонцепеки", их интересуют зарплаты и премии, поэтому они на контрактах. В случае если военные действия возобновятся, а теперь это будут точечные удары и использование Донбассом иной тактики при помощи ПВО, РЗС и систем РЭБ, то ребята из ВСУ просто побегут — и никто не сможет их остановить: ни западные ЧВК, ни батальоны нацистов, брошенные на заградотряды, — считает политтехнолог Сергей Веселовский. — Поснимают, как в "Свадьбе в Малиновке", свои вышиванки и отправятся домой.

Сейчас на вооружении Украины числится более 800 танков, около тысячи машин требуют восстановления или ремонта. Если бы все их танковые и механизированные бригады были укомплектованы достаточным количеством машин, то у границ республик их было бы гораздо больше. Главное, что в большом количестве использует украинская армия, — это боевые ресурсы.

В сухопутных войсках Незалежной числится 145 тыс. человек. У линий соприкосновения находится 125 тыс. То есть можно говорить, что Киев пригнал все свои сухопутные войска. Нужно обращать внимание не на танки, а на боевые машины пехоты: БМП, БТР и бронированные автомобили. Такого добра в украинской армии — 1700 единиц. Именно они будут являться орудием прорыва, которое должно взломать линии боевого соприкосновения и обеспечить им выход на границу с Россией. К тому же по скоростным характеристикам БМП, БТР и БМД в чём-то превосходят их основные боевые танки Алексей Леонков Военный эксперт

По словам Алексея Леонкова, в этот раз вероятность войны выше по сравнению с предыдущими обострениями на Донбассе. Очень много новых признаков, которые говорят о том, что власти Украины готовы к боевым действиям. Но есть два сдерживающих фактора.

— Первый — Украина без команды из Вашингтона в атаку не пойдёт. Второй — на самом деле Киев требует гарантий. Об этом мало говорят. Незалежная ждёт подтверждения, что Россия не вмешается в этот конфликт, когда они будут наступать на Донбасс. И это главный и определяющий фактор, — считает Леонков. — Ключевой темой встречи будет Украина. Поэтому Байден задал лейтмотив, заранее заявив, что "красные линии" его не интересуют. Если в ходе переговоров Америка посчитает, что позиции России очень слабы, то тогда война начнётся. Это может произойти и сразу, и в канун Нового года, и после, — сказал эксперт.

Авторы Елена Стафеева