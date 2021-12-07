Зеленский ввёл санкции против кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны об очередных санкциях в отношении кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и членов избирательных комиссий республики. Указы опубликованы на сайте офиса главы государства.

"Ввести в действие решение СНБО Украины от 10 ноября 2021 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры", — говорится в документах.

В указах значатся фамилии нескольких десятков кандидатов от разных российских политических партий и членов избирательных комиссий Крыма. Согласно документам, ограничения введены также в отношении двух американских компаний и фирмы, зарегистрированной на Каймановых островах.