Зеленский ввёл санкции против кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму
В документах значатся фамилии нескольких десятков представителей разных российских политических партий.
Владимир Зеленский © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны об очередных санкциях в отношении кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и членов избирательных комиссий республики. Указы опубликованы на сайте офиса главы государства.
"Ввести в действие решение СНБО Украины от 10 ноября 2021 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры", — говорится в документах.
В указах значатся фамилии нескольких десятков кандидатов от разных российских политических партий и членов избирательных комиссий Крыма. Согласно документам, ограничения введены также в отношении двух американских компаний и фирмы, зарегистрированной на Каймановых островах.
Это не первые ограничения, которые власти Украины вводят после прошедших думских выборов. Ранее Киев ввёл санкции против организаторов выборов в Госдуму для крымчан и жителей ДНР. Власти Незалежной внесли в чёрный список членов избирательных комиссий, агитаторов, а также наблюдателей. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал рестрикции комичными.
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