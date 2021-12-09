Чаще остальных вовремя сесть в такси не успеют те, кто едет домой, на работу, в фитнес-зал и даже на встречу с мамой. Это следует из опроса сервиса городской мобильности "Ситимобил" (результаты есть в распоряжении Лайфа), приуроченного к итогам кампании по возвращению пользователям стоимости платного ожидания такси.

По среднему времени опоздания на такси в топе городов оказались Москва и Санкт-Петербург. В период с 21 октября по 1 декабря жители столицы опоздали на 306 071 минут (это примерно 5101 час), а петербуржцев такси ждало лишние 171 217 минут (2853 часа). Москва оказалась городом с наибольшим количеством опаздывающих к такси пользователей. На втором и третьем местах — Санкт-Петербург и Новосибирск соответственно. Самые пунктуальные россияне живут в Сыктывкаре, Ярославле, Тюмени, Самаре и Тольятти.

"В среднем пользователи сервиса "Ситимобил" чаще задерживаются на такси, когда едут к/от любимого, чем от любимой. Интересно, что есть даже топ мужских и женских имён, к носителям которых опаздывают чаще или реже: например, стабильно пользователи опаздывали на такси, когда собирались ехать к девушкам по имени Катя. Больше всего минут платного ожидания такси зафиксировано при поездках к людям по имени Дмитрий и Анастасия", — говорится в исследовании.

Согласно исследованию, более 80% россиян свойственно опаздывать, и чаще остальных это делают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. К опозданиям других людей граждане РФ относятся терпимо: больше трети (35%) готовы спокойно подождать, если речь не идёт о срочном деле, ещё 32% отнесутся с большим пониманием, если их заранее предупредят о том, что придётся подождать. Категорически не терпит опозданий каждый пятый, а кто-то готов даже отменить встречу с человеком, который задерживается более чем на десять минут.

Чаще всего (46%) респонденты опаздывают на работу или учёбу. Почти треть признаётся, что реже всего успевает прибыть вовремя на встречу с друзьями или на романтическое свидание. Также треть респондентов испытывает чувство стыда за собственную непунктуальность, а 23% опрошенных признались, что начинают злиться, если не успевают быть вовремя.