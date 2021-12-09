Четыре человека погибли в результате пожара в Тюмени

В Тюмени четыре человека погибли в результате пожара в двухэтажном доме. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Сигнал о пожаре поступил около трёх часов ночи (01:00 мск). Горел дом на улице Изумрудной, 2, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Пожарные справились с огнём менее чем за час. При осмотре места происшествия были обнаружены тела четырёх человек, все погибшие — взрослые. Сейчас устанавливаются их личности и причины пожара.