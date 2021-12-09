Доктор Мясников развеял популярный миф о долголетии

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял распространённый миф о долголетии. Речь идёт о том, что жизнь якобы продлевает голодание. Доктор не согласился с этим утверждением. По его словам, голодание противоречит самой природе любого живого существа.

"Ведь мы же дышим, у нас перистальтика, у нас работает печень, нас согревает. Семьдесят пять процентов всей энергии мы тратим лёжа, сидя, вот мы стоим — и в это время она тратится. Организм снижает расход этой энергии", — отметил Мясников в эфире программы "О самом главном".

Специалист добавил, что голодание как поддержание молодости и красоты является вмешательством в такие механизмы, которые обычный человек не понимает. Помимо этого отказ от пищи может спровоцировать риск обострения хронических заболеваний. Медик подчеркнул, что когда человек выходит из голодания, то происходит мощный дисбаланс гормонов.