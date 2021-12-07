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Натуропат Пахолюк: "Быстрое" похудение к Новому году — не лучшая идея

Эксперт советует начать с настройки метаболических процессов, режима питания и воды, и тогда в организме не будет задерживаться лишнее ни в сам праздник, ни после него.

7 декабря, 09:22

Фото © Pexels

Любой процесс похудения, который влечёт за собой дефициты в питании, энергии и микроэлементах, погружает организм в состояние стресса. Об этом в беседе с ФАН рассказала эксперт по питанию, натуропат и детокс-коуч Наталья Пахолюк. По её словам, худеть перед Новым годом за неделю — не лучшая идея.

"Это всё не про здоровье. Конечно, похудеть можно, но какой ценой! У кого-то случилась трагедия, и он за два дня потерял пять килограммов, у кого-то вес может долго стоять в мёртвой точке и не сдвигаться", — объясняет специалист.

Наталья советует начать с настройки метаболических процессов, режима питания и воды, и тогда в организме не будет задерживаться лишнее ни в Новый год, ни после него.

"Чтобы эффективно бороться со следствием, нужно выявить причину появления этих килограммов. Возможно, это задержка жидкости в организме или причиной всему неправильное питание. Я всегда говорю, что не надо ставить на этом процессе ярлык "быстро". Если мы будем быстро скидывать килограммы, а человек может худеть и на пять, и на семь килограммов за неделю, то случится опаснейший стресс для организма. А вместе с килограммами вы потеряете волосы, качество кожи и расшатаете нервную и гормональную системы", — добавила детокс-коуч.

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Лайф уже писал о категориях людей, которым опасно худеть. В первую очередь речь идёт о лицах, имеющих в анамнезе анорексию или расстройство пищевого поведения, а также тех, кто выбирает несбалансированные диеты или диеты, основанные на экстремально низкой калорийности.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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