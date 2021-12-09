Сын Збигнева Бжезинского предложил нанести "предупреждающий удар" по РФ, отключив от SWIFT
Для "сдерживания" России нужен комплексный подход, считает наследник одного из главных в прошлом идеологов внешней политики США.
Система SWIFT. © ТАСС / imago stock&people
Евроатлантическому сообществу следует нанести предупреждающий удар по России, отключив её от международной платёжной системы SWIFT. Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США в 2001–2005 годах Ян Бжезинский — сын одного из главных в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского.
"Мы можем даже сейчас определённые экономические меры принять. Скажем, задержать определённые платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT", — сказал Ян Бжезинский в эфире ютуб-канала Open Ukraine.
Экс-помощник главы Пентагона считает, что для "сдерживания" России нужен комплексный подход.
Ранее СМИ сообщили, что власти США рассматривают широкий набор санкций для сдерживания якобы готовящегося "вторжения" России на Украину. По их данным, ограничительные меры могут затронуть энергетические компании, а также отключение РФ от международной платёжной системы SWIFT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят косвенных подтверждений от властей США о возможности введения новых агрессивных санкций. Слухи об этом он назвал "уткой или целенаправленным сливом".
В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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