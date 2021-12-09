Сын Збигнева Бжезинского предложил нанести "предупреждающий удар" по РФ, отключив от SWIFT

Евроатлантическому сообществу следует нанести предупреждающий удар по России, отключив её от международной платёжной системы SWIFT. Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США в 2001–2005 годах Ян Бжезинский — сын одного из главных в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского.

"Мы можем даже сейчас определённые экономические меры принять. Скажем, задержать определённые платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT", — сказал Ян Бжезинский в эфире ютуб-канала Open Ukraine.

Экс-помощник главы Пентагона считает, что для "сдерживания" России нужен комплексный подход.