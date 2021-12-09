CNN: США рассматривают энергетические санкции против России как крайнюю меру

Власти США рассматривают санкции против России в сфере энергетики как крайнюю меру, учитывая их возможное влияние на мировую экономику и цены на бензин в Соединённых Штатах. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники среди американских чиновников.

"Мы пытаемся это сделать так, чтобы было целое меню вариантов. Мы не осуществим всё из этого меню разом… Из этого [меню] сектор энергетики является наиболее крайней мерой, если это будет необходимо. Не вижу это (энергетические санкции. — Прим. Лайфа) в первой группе [санкций]", — приводит телеканал слова одного из источников.

По данным CNN, некоторые эксперты полагают, что без направленных на энергетический сектор санкций возможные меры будут недостаточно сильными для "сдерживания" Москвы.