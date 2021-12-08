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Нуланд пригрозила изолировать РФ от мировой финансовой системы при "вторжении" на Украину

Замгоссекретаря США отметила, что в стремлении удержать Россию от "агрессии" Вашингтон рассматривает все доступные варианты.

7 декабря, 21:15
<p>Виктория Нуланд © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Виктория Нуланд © ТАСС / Владимир Гердо

Санкции в случае "вторжения" России на Украину будут равнозначны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

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"То, о чём мы говорим, по сути, будет равносильно полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями, которые это повлечёт для российского бизнеса, жителей России, для их возможностей в плане работы, поездок, торговли", — сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам Конгресса США.

Нуланд добавила, что в стремлении удержать Россию от "агрессии" Соединённые Штаты рассматривают все доступные варианты. Замгоссекретаря США отметила, что беспрецедентные санкции могут вводиться поэтапно — "в первый день, пятый, десятый".

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Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудили Путин и Байден. Ключевой темой дискуссии, как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, стала Украина. Сенатор Владимир Джабаров считает, что пресс-релиз Белого дома был заготовлен заранее.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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