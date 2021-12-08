Нуланд пригрозила изолировать РФ от мировой финансовой системы при "вторжении" на Украину

Санкции в случае "вторжения" России на Украину будут равнозначны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"То, о чём мы говорим, по сути, будет равносильно полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями, которые это повлечёт для российского бизнеса, жителей России, для их возможностей в плане работы, поездок, торговли", — сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам Конгресса США.