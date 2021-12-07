Помощник Байдена Салливан: США расширят военную помощь Украине, если РФ сделает шаги против неё

Власти США расширят военную помощь Украине, если Россия предпримет шаги против Киева. Об этом на брифинге по итогам переговоров президентов Соединённых Штатов и РФ Джо Байдена и Владимира Путина заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, глава Белого дома в ходе разговора с Путиным подчеркнул, что в случае "вторжения России на Украину" Вашингтон и их европейские союзники ответят "решительными экономическими мерами".