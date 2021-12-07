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Помощник Байдена Салливан: США расширят военную помощь Украине, если РФ сделает шаги против неё

Также представитель Белого дома отметил, что Вашингтон готов укрепить своих союзников по НАТО на восточном фланге.

7 декабря, 20:44

ПТРК Javelin © ТАСС / EPA

Власти США расширят военную помощь Украине, если Россия предпримет шаги против Киева. Об этом на брифинге по итогам переговоров президентов Соединённых Штатов и РФ Джо Байдена и Владимира Путина заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, глава Белого дома в ходе разговора с Путиным подчеркнул, что в случае "вторжения России на Украину" Вашингтон и их европейские союзники ответят "решительными экономическими мерами".

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"Мы предоставим дополнительные оборонительные средства украинцам сверх того, что мы уже предоставляем. Мы также укрепим наших союзников по НАТО на восточном фланге", — уточнил Салливан.

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Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудили Путин и Байден. Сенатор Владимир Джабаров считает, что пресс-релиз Белого дома был заготовлен заранее. При этом сенатор Андрей Климов обратил внимание на четыре важных сигнала беседы Путина и Байдена.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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