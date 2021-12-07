Попова: Около ста прибывших из ЮАР в РФ находятся в обсерваторе с подозрением на ковид
24 из них госпитализированы. Среди этих лиц есть такие, у которых ПЦР пока отрицательный, но клинические проявления появляются.
Медработник в ковидной больнице © ТАСС / Эрик Романенко
Около ста человек, прибывших в Россию из ЮАР, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус, 24 из них госпитализированы. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Любое недомогание, повышение температуры — основание для того, чтобы человек был госпитализирован. Вот сейчас из общего количества приезжих там почти под сотню, госпитализировано уже из обсерватора 24 человека. В основном госпитализированы, потому что положительный ПЦР, но и есть среди них люди, у которых ПЦР пока отрицательный, но клинические проявления появляются", — отметила она в эфире телеканала "Россия-1".
Попова добавила, что на данный момент в РФ выявлено два случая заражения новым штаммом "омикрон". Что касается остальных, исследования продолжаются. Также глава Роспотребнадзора подчеркнула, что число положительных тестов на коронавирус среди прибывших из ЮАР в Россию нарастает день за днём.
Ранее Попова подписала постановление о сокращении срока действия ПЦР-теста до 48 часов. Руководитель Роспотребнадзора также призвала приезжающих из-за границы повторно сдавать тесты на ковид.
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