Попова: Около ста прибывших из ЮАР в РФ находятся в обсерваторе с подозрением на ковид

Около ста человек, прибывших в Россию из ЮАР, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус, 24 из них госпитализированы. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Любое недомогание, повышение температуры — основание для того, чтобы человек был госпитализирован. Вот сейчас из общего количества приезжих там почти под сотню, госпитализировано уже из обсерватора 24 человека. В основном госпитализированы, потому что положительный ПЦР, но и есть среди них люди, у которых ПЦР пока отрицательный, но клинические проявления появляются", — отметила она в эфире телеканала "Россия-1".