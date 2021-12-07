Попова: На передачу результатов ПЦР-теста из лаборатории уходит не более часа
В Роспотребнадзоре рассказали, как собираются и хранятся данные о проведённом тестировании и как они попадают в электронную карту пациента.
Тестирование на коронавирус методом ПЦР © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Передача результатов ПЦР-теста из лаборатории в общую систему, а затем непосредственно человеку занимает не более часа. Такие сроки озвучила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью, вышедшем во вторник на телеканале "Россия-1".
"Система, которая работает, и все лаборатории, которые подключены к системе, это государственная система учёта всех результатов и ПЦР, и ИФА, должны передавать немедленно в общую базу по окончании исследования. И вот время на это сегодня составляет не больше часа. То есть лаборатория, которая закончила исследование, в течение часа передаёт это в общую систему, а система передаёт это в каждый личный кабинет каждого человека", — отметила она.
Ранее Попова подписала постановление о сокращении срока действия ПЦР-теста до 48 часов. Сообщалось, что такое решение обусловлено распространением в мире более заразного штамма ковида.
Вместе с тем Роспотребнадзор обязал сдавать два ПЦР-теста на коронавирус всех прибывающих в РФ из африканских стран в связи с новым штаммом "омикрон". Согласно документу, новые правила коснутся прибывающих из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, ЮАР и Гонконга. Отмечается, что все путешественники будут обязаны по прилёте из этих стран отправиться на двухнедельную самоизоляцию.
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