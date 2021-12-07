Попова: На передачу результатов ПЦР-теста из лаборатории уходит не более часа

Передача результатов ПЦР-теста из лаборатории в общую систему, а затем непосредственно человеку занимает не более часа. Такие сроки озвучила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью, вышедшем во вторник на телеканале "Россия-1".

"Система, которая работает, и все лаборатории, которые подключены к системе, это государственная система учёта всех результатов и ПЦР, и ИФА, должны передавать немедленно в общую базу по окончании исследования. И вот время на это сегодня составляет не больше часа. То есть лаборатория, которая закончила исследование, в течение часа передаёт это в общую систему, а система передаёт это в каждый личный кабинет каждого человека", — отметила она.

Ранее Попова подписала постановление о сокращении срока действия ПЦР-теста до 48 часов. Сообщалось, что такое решение обусловлено распространением в мире более заразного штамма ковида.