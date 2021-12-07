Мужчина убил жену и троих детей из-за поддельного сертификата о вакцинации

В Германии мужчина убил всю свою семью, испугавшись наказания за покупку поддельного сертификата о вакцинации. Трагедия произошла в городе Кёнигс-Вустерхаузен к югу от Берлина, пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на полицию.

Мужчина оставил записку, в которой признался, что купил для жены поддельный ковид-паспорт, но об этом узнал её работодатель. Испугавшись уголовной ответственности, он расправился с тремя своими детьми — четырёх, восьми и десяти лет, а также с супругой. В доме обнаружили огнестрельное оружие, которое и могло оказаться орудием убийства. При этом задержать главу семейства не удалось — он покончил с собой.