Мужчина убил жену и троих детей из-за поддельного сертификата о вакцинации
Оказалось, что глава семейства купил для супруги фальшивый документ, но об этом узнал её работодатель.
Фото © Pexels
В Германии мужчина убил всю свою семью, испугавшись наказания за покупку поддельного сертификата о вакцинации. Трагедия произошла в городе Кёнигс-Вустерхаузен к югу от Берлина, пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на полицию.
Мужчина оставил записку, в которой признался, что купил для жены поддельный ковид-паспорт, но об этом узнал её работодатель. Испугавшись уголовной ответственности, он расправился с тремя своими детьми — четырёх, восьми и десяти лет, а также с супругой. В доме обнаружили огнестрельное оружие, которое и могло оказаться орудием убийства. При этом задержать главу семейства не удалось — он покончил с собой.
Ранее Лайф писал, что в доме под Берлином жестоко убили семью из пяти человек. По словам местного прокурора, погибли двое взрослых и трое детей. На телах жертв найдены огнестрельные и ножевые ранения.
Лента новостей
Лауреат премии "Знание" Алексей Ермолин: Педагоги, как и врачи, занимаются иммунитетом, но ментальным
сегодня в 18:11
Захарова иронично ответила на фейк о планах США эвакуировать американцев с Украины
сегодня в 18:02
Меркель впервые за 11 лет не возглавила топ-100 самых влиятельных женщин мира
сегодня в 17:46
Комментариев: 0