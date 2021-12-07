Меркель впервые за 11 лет не возглавила топ-100 самых влиятельных женщин мира

И. о. канцлера Германии Ангела Меркель впервые за 11 лет не возглавила список 100 самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes. Рейтинг был опубликован во вторник на официальном сайте издания.

Она не попала на первую строчку рейтинга впервые с 2010 года, а с момента его появления в 2004 году это произошло в третий раз. Более того, в 2021 году бывшего канцлера Германии в этот рейтинг и вовсе не включили.

Первое место заняла Маккензи Скотт, бывшая жена главы американского онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса. Как сообщает издание, её вклад в благотворительность оценивается более чем в 8,5 миллиарда долларов. Второе место заняла вице-президент США Камала Харрис, которая стала первой женщиной на занимаемой должности.

На третьем месте в рейтинге оказалась президент Европейского центрального банка Кристин Лагард: до 2019-го она возглавляла Международный валютный фонд. Обе должности она заняла первой из женщин.