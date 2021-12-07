Журова сочла бойкот США Олимпиады в Пекине подготовкой к чему-то "очень неприятному"

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине со стороны США. По её мнению, то, что происходит, напоминает какую-то странную подготовку к чему-то очень неприятному.

"Меня смущает то, что происходит. Тогда, во время Олимпиады в Китае в 2008-м, начались события в Цхинвале. То, что происходит, напоминает какую-то странную подготовку к чему-то очень неприятному, потому что войска НАТО находятся рядом с границей. Надеюсь, что мои опасения ничем не подтвердятся и ни действия, ни подстрекательства к ним не отвлекут внимание от соревнований на какой-то вооружённый конфликт", — заявила депутат в эфире радио "Комсомольская правда".

Кроме того, Светлана Журова отметила, что Америка пошла дальше и призывает не ехать на Олимпиаду и другие страны, сообщая, что таким образом будут оценивать своих союзников. А для самих спортсменов не столь важно, будут ли присутствовать на Олимпиаде президенты. Главное, чтобы состязания состоялись и спортсмены показали высокие результаты, заключила олимпийская чемпионка.