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Конгрессмен Смит: США не собираются отправлять своих солдат на Украину, чтобы воевать с Россией

Кроме того, политик выразил надежду, что Вашингтону не придётся эвакуировать оттуда соотечественников, как это было в Афганистане.

7 декабря, 17:18
<p>Фото © United States Air Force</p>

Фото © United States Air Force

Председатель Комитета Палаты представителей США по вооружённым силам Адам Смит утверждает, что США не намерены направлять свой военный контингент на Украину, "чтобы воевать с Россией". Об этом он заявил во вторник в интервью телеканалу CNN.

"Мы не говорили, что хотим послать пару тысяч солдат на Украину воевать с Россией. Это не наша позиция. Наша позиция состоит в том, что будут серьёзные экономические санкции и военная поддержка Украины по подготовке военных и их снабжения", — сказал он.

В то же время, по его словам, власти США пока не видят необходимости эвакуировать своих граждан с территории Украины из-за возможной эскалации отношений между Москвой и Киевом. Смит выразил надежду, что так будет и впредь.

В администрации США предупредили РФ о жёстких мерах в случае "вторжения" на Украину

В администрации США предупредили РФ о жёстких мерах в случае "вторжения" на Украину

Ранее агентство The Associated Press и газета The Washington Post сообщили, сославшись на источники, что, по данным американской разведки, Москва якобы в начале 2022-го может начать наступление на Украину. Издание WP сопроводило свою публикацию спутниковой съёмкой. До этого Байден заявил, что готовит план по защите Украины от "агрессии России". Москва эти слухи неоднократно опровергала. В частности, президент Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" Москвы вторгнуться в Незалежную.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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