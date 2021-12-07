Конгрессмен Смит: США не собираются отправлять своих солдат на Украину, чтобы воевать с Россией

Председатель Комитета Палаты представителей США по вооружённым силам Адам Смит утверждает, что США не намерены направлять свой военный контингент на Украину, "чтобы воевать с Россией". Об этом он заявил во вторник в интервью телеканалу CNN.

"Мы не говорили, что хотим послать пару тысяч солдат на Украину воевать с Россией. Это не наша позиция. Наша позиция состоит в том, что будут серьёзные экономические санкции и военная поддержка Украины по подготовке военных и их снабжения", — сказал он.